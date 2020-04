UITGESTELD SG: Movies & Science - The age of loneliness

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Iedereen voelt zich wel eens alleen, maar wanneer wordt dat gevoel een probleem? Deze Britse documentaire laat mensen van alle leeftijden aan het woord. Ontwikkelingspsycholoog dr. Gerine Lodder (TiU) onderzoekt eenzaamheid onder jongeren. Wat kun je er aan doen?

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Movies & Science.