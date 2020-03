UITGESTELD SG: Movies & Science - In het hoofd van mijn zusje

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Het zusje van filmmaker Ingrid Kamerling maakte op 24-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Angst en keuzestress waren haar leven gaan beheersen. Volgens filosoof dr. Bert van den Bergh (De Haagsche Hogeschool) hangen zulke klachten samen met een verstoorde afstemming tussen mensen en wereld. Vragen we te veel van het individu?

Deze lezing maakt onderdeel uit van de lezingenreeks Movies & Science.