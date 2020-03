Uitgesteld: Promotie: Money and credit dynamics in the euro area

Let op: dit evenement is uitgesteld als gevolg van het gezondheidsbeleid van de Universiteit Utrecht als gevolg van het Coronavirus

Jingyang Liu zal zijn proefschrift Money and credit dynamics in the euro area verdedigen.

In zijn proefschrift onderzoekt Jingyang Liu de ontwikkeling van geld en krediet in landen van het eurogebied. Wat is het verband tussen macro-economie, de woningmarkt, de aandelenmarkt en internationale bankleningen?

Deze studie toont aan dat huizenprijzen een positief effect hebben op geld en kredietcreatie in de landen van het eurogebied. Aandelenprijzen hebben een statistisch significant negatief effect op de geldgroei, met name in de periode vóór de financiële crisis, terwijl het verband tussen de aandelenmarkt en de groei van particuliere kredieten zwak is.

Het onderzoek ondersteunt de opvatting dat als een land meer van andere landen zou kunnen lenen, het misschien meer ruimte heeft om leningen te verstrekken op zijn binnenlandse markt.

Daarnaast stelt Liu aan de orde dat in de moderne economie kredieten/leningen kunnen worden gecreëerd zonder deposito's. Geldt de traditionele monetaire theorie (waarbij klanten hun geld bij een bank onderbrengen op basis waarvan leningen kunnen worden gecreëerd) nog steeds in de landen van de eurozone, of niet? Leiden deposito's tot het creëren van leningen of is het andersom? Uit deze studie blijkt dat de twee oorzakelijke verbanden beide bestaan. Dat impliceert een veel grotere uitdaging voor de regelgeving door de centrale banken.

Jingyang Liu is als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).