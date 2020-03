Uitgesteld: Promotie: FDI Spillovers in developing countries

Let op: dit evenement is uitgesteld als gevolg van het gezondheidsbeleid van de Universiteit Utrecht als gevolg van het Coronavirus

Dea Tusha zal haar proefschrift FDI spillovers in developing countries: channels, conditions, challenges verdedigen.

In haar proefschrift richt Dea Tusha zich op productiviteitspillovers van buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investment, ofwel FDI) in ontwikkelingslanden. Met behulp van micro-economische gegevens op bedrijfsniveau uit Indonesië, Vietnam en Moldavië onderzocht zij de verschillen in bevindingen in de FDI-spillovers. Haar bevindingen suggereren dat verschillende schattingen een gevolg kunnen zijn van onderliggende verschillen in bedrijfskenmerken, bedrijfsomstandigheden en de politieke en economische context van het onderzochte land.

Tegelijkertijd worden verschillen ook veroorzaakt door meetproblemen, zoals verschillende gegevensbronnen en onvolledige datasets. Op basis van deze bevindingen ontstaan verschillende belangrijke implicaties voor beleid en toekomstig empirisch onderzoek.



Ten eerste is er een potentieel voor positieve spillover-effecten van buitenlandse bedrijven, vooral naar hun binnenlandse leveranciers, maar hiervoor moeten buitenlandse bedrijven in de lokale economie worden ingebed.

Ten tweede vinden spillover-effecten plaats in een politieke en zakelijke omgeving die FDI aanmoedigt, via kanalen zoals verbindingen in de toeleveringsketen en flexibele arbeidsmarkten. Daarom is het belangrijk om de juiste zakelijke omgeving te ontwikkelen om deze kanalen goed te laten functioneren.

Ten derde is het moeilijk om de effecten van FDI op de lokale economieën van ontwikkelingslanden met onvoldoende of onbetrouwbare gegevens te beoordelen.

Toekomstig onderzoek naar FDI spillovers moet gebaseerd zijn op nauwkeurige metingen van FDI-deelname. Daarnaast zou een universele methodologie om FDI te meten de verstorende factoren in schattingen kunnen verminderen.

Dea Tusha MSc is postdoc aan de Vienna University of Economics, consultant bij de World Bank en als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).