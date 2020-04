UITGESTELD Promotie: Exciting Models

Voordat geneesmiddelen op de markt worden toegelaten, moeten ze uitvoerig worden getest. Er moet worden aangetoond dat het geneesmiddel niet schadelijk is voor de hersenen en dat het geen levensbedreigende (epileptische) aanval insult veroorzaakt. Een insult is een veelvoorkomende bijwerking waarbij de activiteit van hersencellen sterk is verhoogd. Dit onderzoek wordt gedaan op proefdieren of op dierlijk weefsel. Uitkomsten van deze experimenten zijn niet altijd voorspellend voor het risico voor mensen. Dit is te zien aan het hoge aantal medicijnen dat toch nog van de markt wordt gehaald. Daarnaast zijn dierproeven duur, tijdrovend en ethisch discutabel. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om een proefdiervrije testmethode te ontwikkelen.

We hebben gebruikt gemaakt van menselijke hersencellen, gemaakt uit een klein stukje huid. De belangrijkste taak van hersencellen is om signalen te verzenden en te ontvangen, dus om te communiceren. We hebben de hersencellen gecombineerd met een geavanceerde techniek, de micro-electroden-array (MEA). Met deze techniek kan de normale communicatie, of activiteit, van hersencellen worden gemeten, maar ook de communicatie na toevoeging van een nieuw geneesmiddel. Als de communicatie is verhoogd, bestaat de kans dat de stof een aanval kan veroorzaken.

In dit proefschrift hebben we laten zien dat menselijke hersencellen communicerende netwerken vormen. Ook gaat de communicatie omhoog na toevoeging van stoffen waarvan we weten dat ze een aanval veroorzaken. Dit is een veelbelovende stap richting proefdiervrij onderzoek. Een volgende stap is om de hoeveelheid geteste stoffen uit te breiden zodat we kunnen laten zien dat humane hersencellen beter zijn in het voorspellen van aanvallen dan proefdieren.