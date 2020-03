UITGESTELD Carbon-Supported Copper for Gas-Phase Hydrogenation Catalysis

Katalyse is een essentieel onderdeel van de chemische industrie. Meer dan 85% van alle chemische producten (denk hierbij aan plastics, benzine, verf en medicijnen) heeft ten minste één gekatalyseerde chemische omzetting ondergaan tijdens het productieproces. Om op rationele wijze betere katalysatoren te ontwerpen, in plaats van gissen en uitproberen, is het belangrijk om te begrijpen hoe de structurele eigenschappen samenhangen met de katalytische werking. Hoewel koperkatalysatoren al decennialang gebruikt worden op industriële schaal, resteert een aantal uitdagende wetenschappelijke vragen.

Katalytische eigenschappen

Het voornaamste doel van dit onderzoek was het systematisch bestuderen van de intrinsieke invloed van de metaaldeeltjesgrootte, dragermaterialen en promotoren op de katalytische eigenschappen in drie verschillende hydrogeneringsreacties, namelijk de hydrogenering van koolstofmonoxide en koolstofdioxide naar methanol, de hydrogenering van ethylacetaat naar ethanol en de selectieve hydrogenering van butadieen naar buteen.

Efficiënter energie- en materiaalgebruik

De verworven inzichten uit dit onderzoek kunnen helpen bij de ontwikkeling van meer actieve, selectieve en stabiele katalysatoren, die uiteindelijk bijdragen aan een efficiënter gebruik van energie- en materiaalgrondstoffen voor de productie van essentiële chemicaliën.