UITGESTELD Beatrice de Graaf & Johan Schot: In gesprek over Europa

Ivm de maatregelen rond het coronavirus, is dit evenement uitgesteld tot in het najaar.

Op 9 april gaan Utrechtse historici Beatrice de Graaf en Johan Schot in gesprek over het verleden, heden en toekomst van Europa. Rechts-populisme groeit en het continent wordt vaker dan ooit geplaagd door terroristische aanvallen. Samenwerking om de groeiende ongelijkheid en klimaatcrisis te bestrijden is broodnodig maar nog ver te zoeken. Hoe zijn we hier beland en wat is de juiste weg vooruit?

De Graaf en Schot nemen je mee op een reis door de geschiedenis van Europa van 1800 tot nu. Aan de hand van beeld- en geluidsmateriaal bespreken zij cruciale momenten die het huidige Europa hebben gevormd. Aan bod komt Europa’s voortgang en haar rampen, haar verdeeldheden en haar verzoeningen. Samen laten zij de verborgen en openbare integratie van Europa zien. Kunnen we met deze kennis de toekomst van Europa in een nieuw licht zien?