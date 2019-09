Two treatises on the astrolabe by Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad Biruni (973-1048 A.D.)

Abu Rayhan Biruni (of al-Biruni) (geboren Uzbekistan, 973; gestorven Afghanistan, 1048) is een van de meest productieve wetenschappers uit de middeleeuws Islamitische traditie. Hij heeft meer dan 110 werken geschreven waarvan 26 bewaard zijn gebleven. Hiervan zijn 24 gepubliceerd. Deze dissertatie is over de twee nog ongepubliceerde werken, die alleen in middeleeuws Arabische handschriften bewaard zijn. Wij hebben deze werken gereconstrueerd op basis van de handschriften en de belangrijkste van de twee vertaald in het Engels.

Astrolabium

De twee werken gaan over het astrolabium, een sterrenkundig precisieinstrument dat wiskundig interessant is en vaak ook heel kunstzinnig vormgegeven. Het astrolabium kan als kompas gebruikt worden en ook als klok. De eerste tekst is een standaard gebruiksaanwijzing van het astrolabium.

Gadgets

De tweede tekst, die slechts in een handschrift bewaard gebleven is, gaat over varianten van het astrolabium die o.a. aan vorstenhoven werden gemaakt als "gadgets". Deze tekst laat zien dat de exacte wetenschappen in de Oostelijke Islamitische wereld een hoog niveau bereikt hadden.