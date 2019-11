Towards the physiologically relevant state with high-resolution solid state NMR

Kennis over hoe biomoleculen functioneren vormt de basis voor het verklaren van de cellulaire mechanismen die achter al het leven zitten. Structurele biologie gaat de uitdaging aan deze kennis te vergaren door 3D-structuren van biomoleculen te beschrijven met behulp van verschillende technieken, zoals Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR).

Dit proefschrift maakt gebruik van nieuwe methodes in vaste-stof-NMR om de structuren van membraaneiwitten op atomair niveau te bestuderen in hun natuurlijke omgeving. Op deze manier kan de biologische relevantie van bevindingen verkregen via andere technieken worden bevestigd en kunnen nieuwe fenomenen worden bestudeerd die plaatsvinden in de cel.

De gevonden resultaten onthullen belangrijke biologische informatie over bijvoorbeeld het kaliumkanaal KcsA en het antibioticum Nisin die alleen waargenomen kunnen worden wanneer eiwitten in een fysiologisch relevante context worden onderzocht. De aanpak die hier wordt beschreven kan dus cruciaal inzicht verschaffen, over bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde medicijnen.