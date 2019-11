TIME to SHINE Plasmon-Enhanced Raman Spectroscopy for Catalysis

SHINERS is een relatief nieuwe techniek met de potentie om katalytische processen op de nanoschaal te analyseren. Dit kunnen we doen door goud nanodeeltjes te gebruiken als 'nanoantenna's' en door ze binnen enkele nanometers (1 nm is 10000× kleiner dan de dikte van een menselijke haar) van een katalysator te plaatsen. Als de gouddeeltjes dan belicht worden met een laser van de juiste golflengte, kunnen ze onthullen welke reacties plaatsvinden op het oppervlak van de katalysator. Hierdoor kunnen we beter begrijpen hoe een katalysator werkt en daarmee efficiëntere en duurzamere katalytische processen ontwikkelen.

In dit proefschrift breiden we de toepasbaarheid van SHINERS in het veld van de heterogene katalyse uit op verschillende manieren. In hoofdstuk 1 geven we eerst een introductie van Plasmon-Enhanced Raman Spectroscopy (PERS) met focus op de subcategorie SHINERS binnen de katalyse. In hoofdstuk 2 en 3 ontwikkelen we verschillende methodes om SHINERS te gebruiken in waterige media in plaats van in gassen.

In hoofdstuk 4 laten we zien dat we opeenvolgende reacties van complexe organische moleculen van het type A -> B -> C -> B -> A die plaatsvinden op een katalysator van edelmetaal kunnen bestuderen, en in hoofdstuk 5 introduceren we een preparatiemethode die toestaat om SHINERS ook te gebruiken voor reacties die plaatsvinden op niet-edelmetalen, welke industrieel relevant zijn. Als laatste, in hoofdstuk 6, geven we een samenvatting en een vooruitzicht met ongepubliceerde resultaten die wellicht nieuw werk kunnen inspireren.