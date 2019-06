Theory and Practical Applications of Treewidth

Een netwerk is een model van interacties tussen objecten: een sociaal network modelleert wie er vrienden met wie is, en een wegennetwerk modelleert tussen welke steden er wegen lopen. Heel veel verschillende dingen kunnen als netwerk gemodeleerd worden.

We onderzoeken hoe structuur die eventueel in een netwerk aanwezig zou kunnen zijn, gebruikt kan worden om berekeningen te versnellen. Als voorbeeld bekijken we het subgraaf-probleem: gegeven een (groot) netwerk, willen we bepalen of een (kleinere) netwerkstructuur daarin voorkomt. In het algemeen is dit probleem zeer lastig op te lossen, maar we laten zien dat als het netwerk een planaire structuur heeft (d.w.z.: het netwerk kan in het vlak getekend worden zonder dat verbindingen elkaar overlappen, zoals bijvoorbeeld bij een wegennetwerk vaak het geval is) kan het probleem veel sneller worden opgelost door gebruik te maken van de planaire structuur. Ons algoritme is optimaal: uitgaande van bepaalde wiskundige aannames is het onmogelijk dat er een sneller algoritme bestaat.

Als belangrijkere verdere toepassing van onze technieken, bekijken we criminele- en terroristische netwerken. Gegeven zo’n netwerk, willen we bepalen wie de meest belangrijke individuen zijn. Met behulp van speltheorie is het mogelijk een centraliteitsmaat te definiëren die personen rangschikt naar mate van belang voor de verbondenheid van het netwerk. Met onze technieken zijn we in staat dit soort maten te berekenen voor netwerken die veel groter zijn dan waarvoor dit eerder mogelijk was.