Thema-avond: Orde houden in de klas

In deze workshop kijken we aan de hand van een bepaald model, het interpersoonlijk model, naar zowel positieve als problematische interacties met leerlingen. Naast een presentatie over de theorie en onderzoeksbevindingen, proberen we situaties uit je eigen dagelijkse praktijk te duiden met behulp van dit model. Het doel van de workshop is het eigen maken van dit denkkader zodat je het kunt inzetten bij de reflectie op en omgang met lastige docent-leerling interacties.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.