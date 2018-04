The use of peptides on a microarray enables the study of O-GlcNAcylation and its crosstalk with other post translational modifications.

Nadat eiwitten zijn gemaakt worden ze vaak gemodificeerd op verschillende manieren en krijgen hierdoor andere of extra eigenschappen. Fosforylering van eiwitten is veel bestudeerd en heeft invloed op veel processen en ziektes o.a. kanker. O-GlcNAcylering, het toevoegen van de suiker N-acetylglucosamine, is nog niet zo goed bekend, maar al wel is duidelijk dat deze modificatie ook belangrijke eigenschappen van eiwitten kan beïnvloeden. Connecties met ziektes als kanker, Alzheimer en diabetes zijn reeds gevonden. In deze studie hebben we peptides gebruikt op of een chip die de studie van O-GlcNAcylering enorm kan vereenvoudigen. Hierdoor waren nieuwe eiwitten en locaties op eiwitten gevonden waar de suiker aangezet kan worden. Bovendien kon worden bestudeerd hoe de fosforylering en O-GlcNAcylering elkaar beïnvloeden als ze bij elkaar in de buurt plaatsvinden. Dit verschijnsel zou best een algemeen reguleringsmechanisme kunnen zijn en dus de achterliggende biologische processen kunnen beïnvloedden. Als meer bekend is over O-GlcNAcylering, zou uiteindelijk een chip assay gebruikt kunnen worden voor de diagnose van bepaalde ziekten waarbij O-GlcNAcylering een belangrijk rol speelt.