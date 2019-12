The potential of raw cow's milk to target allergic diseases ‘Well done, medium or rare?’

Allergieën vormen een groeiend gezondheidsprobleem; wereldwijd lijden er meer dan een miljard mensen aan een allergie en dit aantal zal naar verwachting toenemen tot vier miljard in 2050. Deze toename wordt vaak toegeschreven aan de verstedelijking en de daarmee gepaard gaande veranderingen in voeding en levensstijl. Het drinken van rauwe, onbewerkte koemelk wordt beschouwd als een belangrijke blootstelling die kan beschermen tegen allergieën. Vanwege de mogelijke besmetting met ziekteverwekkers wordt het drinken van rauwe koemelk echter sterk afgeraden, of zelfs verboden, door overheidsinstanties.

Met behulp van preklinische muismodellen hebben we in dit proefschrift laten zien dat het drinken van rauwe koemelk inderdaad bescherming biedt tegen het ontstaan van allergisch astma en voedselallergie. Laatstgenoemde werd bevestigd in koemelk-allergische kinderen. Zowel het moduleren van de T cel reactie als het remmen van de allergische effector reactie lagen ten grondslag aan de beschermende effecten. Interessant is dat het allergie-beschermende effect duidelijk werd vernietigd door de huidige industriële melkverwerkingsmethoden.

De bevindingen van dit proefschrift laten verder zien dat de warmtegevoelige, bioactieve wei-eiwitten in rauwe melk verantwoordelijk zijn voor het allergie-beschermende effect. Het verwarmen van rauwe melk tot een maximale temperatuur van 60 °C of het gebruik van mildere verwerkingsmethoden, beide met als doel deze wei-eiwitten te behouden, bleken veelbelovende alternatieven voor rauwe melk te zijn. Hetzelfde gold voor het verrijken van bewerkte melk met bioactieve wei-eiwitten.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat rauwe koemelk of zijn bioactieve wei-eiwitten deel uit zouden kunnen maken van nieuwe voedingsconcepten om allergieën tegen te gaan.