The destiny of anti-cancer drugs: The impact of multidrug transporters and multidrug-metabolizing enzymes on the pharmacokinetics of anticancer drugs

De in dit proefschrift gepresenteerde studies dragen bij tot onze kennis van ABC-efflux-transporteurs en de CYP3A-metaboliserende enzymen. We demonstreren de rol die ABCB1 en ABCG2 spelen in het beperken van de hersenaccumulatie van de Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI’s) afatinib, osimertinib, ibrutinib en ponatinib door middel van in vitro en in vivo experimenten.

We zien daarbij dat terwijl deze twee ABC-transporteurs de orale biologische beschikbaarheid van afatinib beïnvloeden, dit niet het geval is bij de andere drie TKI’s, waarvan de orale biologische beschikbaarheid voornamelijk beperkt wordt door de metaboliserende Cytochroom P450-enzymen. Onze studies illustreren het blijvende belang van het gebruik van muismodellen om de transporteiwitten in vivo te bestuderen, en zodoende ons begrip van hun functies te verbeteren. Alles samenvattend, geloven we dat er nog veel te ontdekken valt op het gebied van transporteiwitten alsmede de metaboliserende enzymen, in termen van hun farmacologische en ook fysiologische functies.