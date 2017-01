Tentoonstelling IMAGINARY brengt wiskunde tot leven

De tentoonstelling IMAGINARY brengt van 7 t/m 24 februari 2017 de wiskunde tot leven in Utrecht. Via beelden, objecten en software laat IMAGINARY bezoekers kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid. Zowel de wiskundetentoonstelling als het aanvullende lezingenprogramma en rondleidingen voor schoolklassen zijn gratis toegankelijk.

Fascinerende beelden en experimenteren

De tentoonstelling toont fascinerende beelden van wiskundige patronen en laat de bezoekers op een laagdrempelige manier experimenteren met wiskunde. Zo kun je zelf proberen een lichtstraal te ‘bevriezen’, eenvoudig wiskundige formules omzetten in mooie afbeeldingen en aan de slag gaan met je eigen Penrose betegeling.

Lunchlezingen en klasbezoeken

Iedereen is van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken. Wiskundigen van de Universiteit Utrecht geven daarbij lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Verder kunnen schoolklassen uit de bovenbouw HAVO en VWO zich inschrijven om de tentoonstelling te bezoeken onder begeleiding van wiskundestudenten van de Universiteit Utrecht.

Reizende tentoonstelling

IMAGINARY is een reizende tentoonstelling die oorspronkelijk is gecreëerd door het wiskundige onderzoeksinstituut Oberwolfach in Zuid-Duitsland. Het is ontstaan in 2008 tijdens het Duitse "Jaar van de wiskunde", en is snel uitgegroeid tot een van de grootste reizende wiskundetentoonstellingen in de wereld, met meer dan 1 miljoen bezoekers in 29 landen en 120 steden.

Lezingenprogramma

Rob Bisseling

Wiskunde in Stijl: van Mondriaan tot matrix

Frits Beukers

Overal Fractals

Martijn Kool

Krommen tellen: van de Griekse Oudheid tot zwarte gaten

Abe Wits

Praten zoals Wilders: een analyse van taalgebruik in de tweede kamer

Jan Hogendijk

Connecties tussen Utrecht en Isfahan: over zevenhoeken in een moskee

Ferdinand Verhulst

Chaotisch gedrag in economie en weer is moeilijk voorspelbaar

Rogier Swierstra

Beleggingsrisico’s berekenen voor pensioenfondsen

Sjoerd Verduyn Lunel

Bouwsteen voor complexe systemen: de van der Pol vergelijking

Tristan van Leeuwen

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet -- de wiskunde achter de röntgenogen van superman

Henk van der Vorst

Vierkant en Verder

Wilberd van der Kallen

Drie uurs klokken op de Rubik kubus

Meer informatie

IMAGINARY is van 7 t/m 24 februari te bezoeken in het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht. Openingstijden: maansdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 20.00.

De toegang is gratis. Voor meer informatie, zie de website van IMAGINARY