Tentoonstelling Amnesty International 'Vrouwenrechten anno nu'

Met de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten anno nu’ maakt Amnesty

International de balans op na honderd jaar vrouwenkiesrecht.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met de rechten van vrouwen anno 2017?

Aan de hand van verhalen uit China, Iran, Mexico, Zuid-Afrika, El Salvador,

Jemen, Ierland en de Verenigde Staten volgen we een nieuwe generatie

vrouwenrechtenactivisten uit de hele wereld. Ook maken we kennis met een

aantal vrouwen die in Nederland actie voeren voor de gelijkheid van vrouwen in

Nederland en daarbuiten.

Deze vrouwen strijden voor hun recht op informatie, onderwijs, vrijheid en het

recht om over zichzelf en hun eigen lichaam te beschikken. Nog steeds worden

vrouwen gevangen gezet of seksueel mishandeld wanneer zij aanspraak maken

op elementaire mensenrechten. Maar niet alle vrouwen laten het daarbij zitten.

Hun verhalen geven een krachtdadig en dynamisch beeld van een wereld waarin

vrouwen vandaag leven. De tentoonstelling stelt ook vragen bij de situatie in de

westerse wereld. Zijn de gelijke rechten van vrouwen in eigen land wel zo goed

verzekerd als we denken?