Taxonomie en biodiversiteit van plantpathogene schimmels van Australië.

Australië is een land dat gevrijwaard is gebleven van veel van de plantenziekten en -plagen die op veel plekken elders op de wereld voorkomen. Dit komt zowel door de geografische isolatie als door de effectieve plantgezondheidsmaatregelen die Australië de afgelopen eeuw heeft genomen. Het systeem van Australië is veelgelaagd. Een van die lagen is een gastheer-pathogeen checklist en databases, soms onderbouwd met monsters, zoals levende cultures. Het onderzoek dat in deze thesis wordt gepresenteerd, richtte zich op de taxonomie en de biodiversiteit van levende cultures van het Queensland Plant Pathology Herbarium, de grootste collectie van fytopathogene schimmels van Australië. Het onderzoek toonde aan dat veel namen van de gebruikte schimmels incongruent waren met de moderne taxonomie, en bracht een ongelofelijke diversiteit binnen de culture collectie aan het licht. Nieuwe inzichten verkregen door deze thesis zullen toekomstig onderzoek naar de taxonomie en de biodiversiteit van andere ondervertegenwoordigde microschimmels beïnvloeden, en vormen een solide basis voor plantgezondheid in Australië.