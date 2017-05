Table d'hôte in de Faculty Club

Op woensdag 10 mei gaan we aan tafel met bibliothecaris Anja Smit. Onderwerp van het gesprek is Open Science: handen en voeten aan een visie.

In haar strategisch plan 2016-2020 geeft de Universiteit Utrecht in haar visie op onderzoek duidelijk aan dat zij brede kennisdeling als één van de cruciale onderdelen beschouwt voor oplossen van complexe problemen in de wereld. De UU wil daarom open science bevorderen, een werkwijze waarin onderzoeksresultaten breed gedeeld worden met partijen binnen en buiten de wetenschap. Hoe ziet open science er in de praktijk uit en hoe komen we daar?

Open Science: from vision to practice

In her strategic plan 2016-2020, Utrecht University clearly states in her vision on research that she considers knowledge sharing crucial for solving complex, global problems. UU therefore wishes to further open science, a practice in wich research results are shared broadly with stakeholders within and outside of academe. So what does open science look like in practice? And what are the next steps?

Aanvang: 18.30 uur

Dagschotel: 15 euro