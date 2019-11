Systematic Review Methodology in Biomedical Evidence Generation

We keken naar vijf onderzoeksvragen en pasten de methodologie aan de vraag aan. Ten eerste gebruikten we thesaurussen (gestructureerde lijsten van zoektermen) om precies te selecteren waar we op wilden zoeken, zodat we relevante literatuur over risicofactoren in criminaliteit konden vinden. Ten tweede onderzochten we wat wetenschappelijke tijdschriften en kranten over medicijnprijzen schreven, zodat we een breed perspectief kregen. Door ons werk en onze expertise konden we reageren op andere publicaties. Ten derde keken we naar hoe eiwitten die kunnen worden misbruikt voor gendoping gescoord kunnen worden, zodat we kunnen voorspellen welke het meest waarschijnlijk misbruikt wordt. Ten vierde keken we naar cholesterolverlagende vezels in dieronderzoek, waar we publicatiebias vonden. Ten slotte schreven we een narrative review over depressie in adolescenten, omdat dat beter paste dan een SR om een doorbraak in de behandeling te bereiken.

Ter conclusie vereist het schrijven van SR expertise in de methodologie en in de inhoud, maar het voegt veel waarde toe aan wetenschappelijke vooruitgang. Om goede SRs te schrijven in gezondheidsgerelateerd onderzoek is uitgebreide aanpassing van de methodologie nodig.