Symposium 'Water, Climate & Future Deltas'

Geef nieuw delta-onderzoek concrete invulling

De beste ideeën worden beloond met seed money

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het symposium van het onderzoeksprogramma Water, Climate & Future Deltas op donderdag 21 juni in Fort bij Vechten.

De belangrijkste doelen van het symposium zijn:

Het presenteren van de resultaten van het onderzoeksprogramma Future Deltas (2014-2018);

Het introduceren van het nieuwe onderzoeksprogramma Water, Climate & Future Deltas (2018-2021), dat gericht is op het creëren van nieuwe kansen voor onderzoek en samenwerking op het gebied van duurzaam deltabeheer;

Het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksideeën en activiteiten.

Wij nodigen u uit om ideeën aan te dragen voor onderzoeksprojecten en activiteiten in het kader van het onderzoeksprogramma Water, Climate and Future Deltas. Heeft u een concreet idee en wilt u dit pitchen en verder uitwerken? Tijdens het symposium bieden wij hiervoor de mogelijkheid. De beste ideeën zullen worden beloond met seed money om het project uit te werken. Wilt u een idee pitchen, neem dan vóór 15 juni contact op met Briede van Bemmelen.

Programma

Moderator: Vanessa Timmer

09:00 - 09:30 Registratie / koffie en thee Ochtendsessie: Resultaten onderzoeksprogramma Future Deltas (2014-2018) 09:30 - 10:00 Welkom en introductie onderzoeksprogramma Future Deltas - Esther Stouthamer 10:00 - 10:15 Waterveiligheid - Marleen van Rijswick 10:15 - 10:30 Salinisatie - Maarten van der Vegt 10:30 - 10:45 Bodemdaling – Esther Stouthamer 10:45 - 11:00 Interview onderzoekers: persoonlijke ervaringen met interdisciplinair onderzoek 11:00 - 11:30 PAUZE 11:30 - 11:45 Introductie onderzoeksprogramma Water, Climate & Future Deltas - Hans Middelkoop 11:45 - 12:30 World café-sessie 12:30 - 13:30 LUNCH Middagsessie: Concrete plannen onderzoeksprogramma Water, Climate & Future Deltas 2018-2021 13:30 - 13:45 Presentatie ideeën voor onderzoek Water, Climate & Future Deltas (pitches van 1 minuut) 13:45 - 15:00 Deltamarkt: vorming consortia en gezamenlijk uitwerken gepresenteerde ideeën 15:00 - 15:30 PAUZE 15:30 - 16:00 Presentatie uitkomsten Deltamarkt (gallery walk & pitches) 16:00 - 16:15 Prioritering onderzoeksideeën door alle deelnemers 16:15 - 16:30 Hoe verder en afsluiting 16:30 - 17:30 BORREL

Deelname aan het symposium is gratis. De voertaal is Nederlands.

Van Future Deltas naar Water, Climate and Future Deltas

Sinds 2014 werkt een interdisciplinair team van wetenschappers en maatschappelijke partners aan een geïntegreerde aanpak voor mondiale delta’s. Het onderzoeksprogramma Future Deltas, in 2014 gestart door de Universiteit Utrecht voor een periode van vier jaar, had tot doel om te begrijpen en voorspellen hoe delta’s veranderen door urbanisering, landgebruik, klimaatverandering en bodemdaling, en hoe de maatschappij hiermee om kan gaan. Het programma was gericht op het begrijpen van veranderingen in delta’s, het voorspellen van de invloed van mondiale processen op delta’s en het vinden van de beste oplossingen om hiermee om te gaan. Het programma richtte zich in het bijzonder op bodemdaling, overstroming en de verzilting van oppervlakte- en grondwater.

Het onderzoeksprogramma Future Deltas is succesvol afgerond. Het team van onderzoekers werkt verder aan deze thema’s in het nieuwe en grotere onderzoeksprogramma Water, Climate & Future Deltas. Dit programma is onderdeel van Pathways to Sustainability, een van de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Binnen Water, Climate and Future Deltas werken onderzoekers van verschillende disciplines van de Universiteit Utrecht samen met externe partners om pathways richting duurzame delta’s te schetsen en deze te evalueren. Het onderzoeksprogramma geeft beleidsmakers en deltamanagers essentiële wetenschappelijke input om tot weloverwogen beleidskeuzes te komen.

Route naar Fort bij Vechten

Navigeer via Google Maps naar de parkeerplaats op Achterdijk 12 in Bunnik. Vanaf hier loopt u in 10 minuten via een voetpad, brug en coupure naar het fort. De Reversezaal in gebouw H is gelegen voorbij de twee rode barakken. Dit gebouw ligt vanaf de hoofdingang het verste weg en is herkenbaar aan de letter ‘H’ boven de deur.