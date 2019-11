Symposium: Vroeger was alles beter? Psychische problemen bij jongeren

In Scandinavische landen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is het welzijn van adolescenten de laatste jaren gedaald. Ook in Nederland zijn er dergelijke signalen, waarbij verklaringen als toegenomen schooldruk en sociale mediagebruik een rol zouden kunnen spelen. Dit symposium neemt veranderingen in het welzijn van jongeren in Nederland in de laatste 15 jaar onder de loep. Daarbij gaan we ook op zoek naar mogelijke verklaringen en risicogroepen. Zijn de veranderingen in de tijd bijvoorbeeld vergelijkbaar voor jongens en meisjes, jongeren met een lage en hoge sociaal economische status, of jongeren met en zonder een migratie achtergrond? Dit symposium wordt financieel ondersteund door ZonMw en presenteert de nieuwste onderzoeksresultaten op basis van het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek en het Digital Youth project.