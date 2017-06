Symposium: De kansen voor een Netherlands Commercial Court

In navolging van Londen, Dubai en Singapore zal binnenkort de Netherlands Commercial Court (NCC) in Amsterdam zijn deuren openen. De Netherlands Commercial Court is de Nederlandse rechtbank die gespecialiseerd is in de Engelstalige behandeling van complexe handelsgeschillen met een internationaal karakter. Maar wat brengt de komst van de NCC voor Nederland? Tijdens dit symposium wordt deze vraag belicht: De kansen voor een Netherlands Commercial Court.