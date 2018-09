SusTasty Food Festival 2018

SusTasty is terug!

Laad in september je batterij op met een week lang heerlijk duurzaam eten, fun en facts op het plein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Green Office Utrecht serveert je lokale foodtrucks met veganistische traktaties en duurzame verrassingen en organiseert workshops, games, muziek en voedzame chats.

Verras je smaakpapillen met vegan hot dogs van Punk Dog; plantaardige burgers en kebab van Tante Tofu; krekelburgers (jawel!) van Burgs Foods; vegan sushi van Eethuis Honkies; of neem een ​​gezonde lunch van Soupalicious die voedselverspilling en honger helpt bestrijden. Meer zin in zoet? De zoetekauw haalt zijn hart op met vegan gebak van Zoete Koek en taartjes van Zus & Zo; heerlijke churros van Churros4All zonder gluten, melk, suiker en eieren, en als de zon zich laat zien (fingers crossed) komt ook De Ijsfiets langs.

Leer meer over de impact van jouw voedselkeuzes met the Big Impact Game, maak je eigen smoothie met de Green Office Utrecht Blender Bike en geniet van de huiskamersfeer, waar je heerlijk kunt relaxen, ontmoeten en reflecteren.

See you at SusTasty!