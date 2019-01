Supradeeltjes van quantum dots vertonen nieuwe collectieve optische eigenschappen

Quantum dots worden tegenwoordig gebruikt in verscheidene commerciële toepassingen, zoals in LEDs voor televisie- en computerschermen. Vaak zitten de quantum dots hierbij dicht op elkaar gestapeld. Dit kan in bepaalde omstandigheden leiden tot het ontstaan van fascinerende collectieve optische eigenschappen, die voortvloeien uit de interacties tussen de quantum dots. Over hoe deze interacties precies leiden tot nieuwe eigenschappen is nog weinig bekend.

Het doel van mijn promotieonderzoek was het beter begrijpen van de collectieve optische eigenschappen van dicht op elkaar gestapelde quantum dots. Om deze te bestuderen hebben we quantum dots laten zelf-assembleren in bolvormige kristallijne structuren genaamd supradeeltjes of supraballen. Supradeeltjes zijn makkelijk te maken en mee te werken, en vormen een ideaal modelsysteem om collectieve eigenschappen te bestuderen.

Ik heb aangetoond hoe we de kleur licht (bijvoorbeeld wit) kunnen sturen die supradeeltjes uitzenden, en ik heb bestudeerd hoe deze uitgezonden kleur variëert in de tijd. Inzichten hieruit zijn nuttig voor het verder verbeteren van quantum dots en supradeeltjes voor LED-toepassingen, waarin het belangrijk is goede controle te hebben over het uitgezonden kleurenspectrum en de kleurtemperatuur. Ik heb bovendien laten zien dat supradeeltjes van quantum dots dienst kunnen doen als microlasers, wat mogelijk interessant is voor het gebruik van deze deeltjes als microsensoren voor toepassing in de biologie of in beveiliging.

De uitkomsten van mijn PhD, in het bijzonder het begrip van de collectieve eigenschappen door interacties tussen dichtgestapelde quantum dots, zullen hopelijk leiden tot gebruik van supradeeltjes in toepassingen.