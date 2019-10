Studying experimental factors to optimize the translational value of the rat fear-potentiated startle paradigm

Veel mensen met een angststoornis hebben baat bij gedragstherapie of behandeling met angstremmende geneesmiddelen. Toch is er ook een aanzienlijke groep patiënten die hiermee niet afdoende geholpen is. Daarom is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen nog steeds nodig.

Met de fear-potentiated startle test kunnen we in proefdieren meten of een nieuw geneesmiddel angst vermindert. Belangrijk hierbij is dat wat we meten in proefdieren ook van toepassing is op mensen. Om deze vertaalslag van dier naar mens te optimaliseren zijn we dit promotieonderzoek gestart met een systematisch review van de literatuur om zwakke en sterke punten van de test te identificeren. Hieruit bleek dat maar in 6 procent van de studies geneesmiddelen ook waren getest in vrouwelijke dieren. Verder bleek dat de werking van geneesmiddelen af lijkt te hangen van de omgeving waarin angst gemeten wordt.

De experimenten die wij op basis van deze bevindingen hebben uitgevoerd tonen aan dat er in deze test, net als bij mensen, geen sekseverschillen zijn. Ook hebben wij aangetoond dat bepaalde angstremmende geneesmiddelen niet alleen specifieke angst verminderen, maar ook de diffuse angst voor de omgeving waarin angst wordt opgewerkt. Tot slot hebben we onderzocht welke hersensystemen betrokken zijn bij diffuse omgevingsangst, en doen we aanbevelingen hoe deze vorm van angst te meten in de fear-potentiated startle test. De resultaten uit dit proefschrift impliceren dat het bestuderen van diffuse omgevingsangst inzicht kan geven in hersensystemen die een rol spelen bij het ontstaan van angststoornissen, en zo kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe angstremmende geneesmiddelen.