Vrouwen in de gevangenis lijken ons nog meer te fascineren dan mannen. De serie Orange is the New Black gebruikt het leven van de gevangenen in de fictieve vrouwengevangenis Litchfield als venster op de Amerikaanse samenleving en om kritiek te leveren op het justitiële systeem. Criminoloog dr. Annemarie Slotboom doet onderzoek naar vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Zijn hun verhalen vergelijkbaar?

Kijk voor meer informatie op de site van Studium Generale.