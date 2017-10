Studium Generale: Vierkante Ogen - Tv-series ontleed: Narcos

In de serie Narcos zien we de opkomst en ondergang van drugsbaron Pablo Escobar. De Amerikaanse war on drugs op Colombiaans grondgebied blijkt geen simpele strijd tussen goed en kwaad. We kijken door de ogen van antropoloog dr. Martijn Oosterbaan (UU) naar de gedramatiseerde versie van de werkelijkheid. Welke politieke en culturele aspecten van de strijd tegen de cartels lieten de makers onbelicht?