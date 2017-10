Frank Underwood schuwt intrige en chantage niet in zijn strijd om de macht. Hij manoeuvreert tussen de mazen van de wet in zijn tocht naar het Witte Huis. Rechtsgeleerde dr. Wytze van der Woude spiegelt de verkiezing van Frank Underwood aan die van Donald Trump. Wat leert House of Cards ons over de Amerikaanse rechtsstaat?

Kijk voor meer informatie op de site van Studium Generale.