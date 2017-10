Studium Generale: Vierkante Ogen - Tv-series ontleed: Game of Thrones

De serie Game of Thrones fascineert wereldwijd tientallen miljoenen mensen. Literatuurwetenschapper dr. Frank Brandsma (UU) legt uit waarom het meer is dan een fantasy-epos. Er wordt regelmatig teruggegrepen op historische gebeurtenissen. Zelfs de draken en white walkers zijn terug te leiden tot Middeleeuwse mythen en legenden. Is dat de sleutel tot het succes? En hoe houden de spannende plotwendingen ons op het puntje van de stoel?