Waarom dromen we? Wat maakt dat we dag- of nachtdieren zijn, goede of slechte slapers en is de samenleving daar voldoende op ingericht? Wat als een heel land te weinig slaapt? Met cardioloog dr. Linda van Laake, experimenteel en gezondheidspsycholoog dr. Jeroen Benjamins en klinisch psycholoog dr. Annette van Schagen.

