Studium Generale: Science Café over intelligentie

Intelligentie is een gewilde eigenschap. Wetenschappers zoeken naar een intelligentiegen en kinderen moeten koste wat kost naar het VWO. Maar wat is intelligentie eigenlijk? En is 'intelligenter' altijd beter? Met orthopedagoog prof. dr. Evelyn Kroesbergen, econoom prof. dr. Paul de Beer en cognitief psycholoog dr. Chris Janssen.