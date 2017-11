Studium Generale: Herman Philipse in gesprek met... Wat verdeelt het Midden-Oosten?

Tijdens de Arabische Lente van 2010 leek het er even op dat er een democratiseringsgolf door het Midden-Oosten zou trekken. Zeven jaar later lijkt de situatie alleen maar instabieler geworden. De burgeroorlog in Syrië sleept voort en verdeelt ook de rest van de regio. Ondertussen zet Westerse inmenging in de vorm van wapen- en oliedeals de verhoudingen verder op scherp. Welke belangen bepalen de machtsverhoudingen van dit moment? En hoe zijn die historisch zo gegroeid? Filosoof prof. Herman Philipse (UU) gaat in gesprek met journalist Carolien Roelants (NRC Handelsblad) over hoe sektarisme, dictators en wapendeals het Midden-Oosten verscheuren.

Kijk voor meer informatie op de site van Studium Generale.