Studium Generale - Herman Philipse in gesprek met... Wat drijft Poetin?

In een paar jaar tijd annexeerde Poetin de Krim. Hij joeg het conflict in Oost-Oekraïne aan, en werd een cruciale speler in de Syrische burgeroorlog. Rusland doet er alles aan om het Westen te ondermijnen. Of is dat een waanbeeld? Hoe kunnen we Poetins machtsvertoon begrijpen? Moeten we bang zijn voor Rusland? Prof Herman Philipse gaat in gesprek met schrijver en correspondent Pieter Waterdrinker.