Studium Generale - Herman Philipse in gesprek met... Wat bindt Europa?

Na de verkiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk kon 'Brussel' even opgelucht ademhalen. Maar de problemen voor de Europese Unie zijn nog niet voorbij. Zuid-Europese landen zuchten onder het harde begrotingsbeleid. Er is geen duurzame oplossing voor de vluchtelingenproblematiek. En de onvrede over het gebrek aan democratie in Brussel houdt aan. Filosoof prof. Herman Philipse (UU) gaat in gesprek met journalist Caroline de Gruyter (NRC) over de toekomst van Europa.

