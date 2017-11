Liefde gooit je leven in de war of brengt je juist dichter bij jezelf. Het is geen rationele keuze, maar toch zijn er redenen waarom je van een ander houdt. Hoe ongrijpbaar is de liefde? Met dr. Katrien Schaubroeck (UAntwerpen) en dr. Annemarie van Stee (RU).

