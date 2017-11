Rond 2001 was de Amerikaanse Republikeinse partij 100% toegewijd aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, tot ‘beroepsbedriegers’ het debat over klimaatverandering manipuleerden. Hoe kan de twijfel regeren terwijl wetenschappers het eens zijn over de feiten? Q&A met dr. Daniel Oberski (Statistiek, UU, Utrecht Young Academy).

Check de website van Studium Generale voor meer informatie.