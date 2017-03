Studium Generale: Bij de wortel- Over monoculturen, monopolies en Monsanto

Competitie is gezond. Het zorgt voor innovatie, veerkracht en lage prijzen. Maar onder andere in de voedselindustrie blijven steeds minder bedrijven over en trekken enkelingen de macht naar zich toe. Zij ontwikkelen nieuwe gewassen en vragen daar patenten op aan. Patenten geven vooral multinationals grote macht om innovaties van kleinere veredelingsbedrijven de kop in te drukken. Hoe groot is het effect van monopolies en wat zijn de gevaren? Welke gevolgen heeft dit voor een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem? Met prof. dr. Michel Haring (Plantenfysiologie, UvA).

