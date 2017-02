Studium Generale: Bij de wortel - Groene wil, groene weg?

Ook al hebben we het beste met de aarde voor, zondigen doen we allemaal. Een keer de auto pakken als het regent, toch een hamburgertje eten als we de verleiding niet meer kunnen weerstaan en onze vakantie naar Bali laten we liever ook niet schieten. Waarom is het zo moeilijk het goede te doen? Om niet alleen te denken aan het milieu, maar daar ook naar te handelen? Prof. dr. Linda Steg (Omgevingspsychologie, RUG) vertelt hoe we ook gevolgen die we niet direct merken kunnen meenemen in onze beslissingen en ons gedrag.

