Start nieuw cursusseizoen bij Parnassos Cultuurcentrum

Start na de zomervakantie met een cursus bij Parnassos Cultuurcentrum. Er is van alles te doen: van ‘Durven Zingen’ tot ‘Fysiek Theater’, van ‘Fado voor Beginners’ tot ‘Handlettering’ en van ‘Salsa’ tot ‘Photoshop’. Dit jaar start de inschrijving voor de najaarscursussen op 12 juni.

Vanaf komend seizoen staat het cursusprogramma voor het hele jaar op de website van Parnassos. Heb je in het najaar geen tijd of geld, kijk dan alvast of je jouw favoriete cursus in het voorjaar kunt doen. Inschrijven voor de cursussen in de lente kan vanaf december.