Solid-state NMR studies on therapeutic peptides

Vaste stof NMR (vsNMR) spectroscopie is een krachtig hulpmiddel die het mogelijk maakt om eiwitten en eiwitcomplexen in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. Dergelijke informatie kan op het gebied van medicijnontwikkeling van grote waarde zijn. Tijdens deze studie, hebben we gebruik gemaakt van moderne vsNMR technieken om drie uitdagende systemen te onderzoeken die relevant zijn voor het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen. Zo hebben we essentiële inzichten verkregen in het werkingsmechanisme van het antibioticum-peptide plectasin, dat zich right op de bacteriële wand het zogenaamde peptidoglycaan netwerk.

Plectasin heeft veel belangstelling gewekt als moderne antibioticum, echter, structurele gegevens over het drug-target complex zijn schaars en niet beschikbaar in de fysiologisch relevante membraanomgeving. Dankzij de vooruitgang op het gebied van vsNMR, is het gelukt om het plectasin – target complex te bestuderen in bijna fysiologische omstandigheden en hebben we grote verschillen gevonden tussen het complex in micellen en membranen.

Naast plectasin, hebben we ook gekeken of de mechanische eigenschappen van een reeks peptidische hydrogelen, ontworpen voor neurale weefselregeneratie voor de behandeling van dwarslaesie, met vsNMR bestudeerd kunnen worden. Met behulp van vsNMR konden we niet alleen materiaaleigenschappen zoals de stijfheid en assemby degree gedetaileerd beschrijven, maar konden we ook de heterogeniteit van de scaffolds identificeren als nieuwe en doorslaggevende ontwerpparameter voor de functionaliteit van de scaffolds.

Tenslotte hebben we voor het eerst ooit kritische inzichten verschaft in het moleculaire mechanisme dat ten grondslag ligt aan modale poorten in het kaliumkanaal KcsA. Deze inzichten zullen ons uiteindelijk helpen om een beter begrip te krijgen van kaliumkanalen in eukaryoten.