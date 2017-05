Slimme combinatie analytische methoden blijkt veelbelovende route voor beter begrip moleculaire levensprocessen

Bijna ieder proces in de levende natuur is gebaseerd op eiwitten. Hun specifieke functies hangen sterk af van drie factoren: hun driedimensionale structuren, hun interacties met andere eiwitten en hun specifieke modificaties met andere moleculen zoals fosfaten of suikerketens. De wisselwerking van deze drie factoren vormt de basis van een zeer complex netwerk dat in staat is om cellulaire processen op exact de juiste tijd en locatie plaats te laten vinden. Philip Lössl combineerde voor zijn promotieonderzoek verschillende massaspectrometrie-methoden om de karakterisering van deze wisselwerking in verschillende biologische systemen mogelijk te maken.

De diversiteit van eiwitten wordt mooi geïllustreerd door de eiwitten die in dit proefschrift zijn onderzocht. Sommigen spelen een rol in humane celdeling, anderen als receptor op het oppervlak van een cel om signaaleiwitten te herkennen en weer anderen reguleren het dag-en-nacht ritme in blauwalgen.

Een belangrijke overeenkomst van alle door Lössl toegepaste massaspectrometrie-methoden is dat ze de mobiliteit en dynamiek van de eiwitstructuren en interacties weten te vangen, in plaats van eiwitten als passieve, statische entiteiten te karakteriseren. Door verschillende massaspectrometrie-methoden toe te passen en ook nog te combineren met andere biochemische en biofysische methoden, konden de resultaten bovendien worden gecontroleerd. Dit leidde zelfs tot dieper inzicht.

Een slimme combinatie van complementaire methoden is dus een veelbelovende route naar een beter begrip van de moleculaire mechanismen van het leven. Vele (analytische) handen maken licht werk, concludeert Lössl dan ook.