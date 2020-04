SG: Webinar: The coronavirus pandemic - Waardig sterven in coronatijd

Huisarts Marike de Meij (OLVG) heeft een zware taak gekregen. Maar haar palliatieve corona-afdeling, waar patiënten een waardig sterfbed krijgen, is een rolmodel voor ziekenhuizen in het hele land.

De effecten van sociaal isolement worden pijnlijk duidelijk wanneer mensen sterven door het nieuwe coronavirus. Om het risico op besmetting te verminderen, moeten familieleden namelijk op veilige afstand blijven en mogen ze hun zieke dierbaren niet aanraken of kussen. Huisarts Marike de Meij heeft in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam een ​​palliatieve zorgafdeling opgezet voor patiënten in de laatste levensfase. Hoe kun je ze een waardig sterfbed geven?

