SG: Van wie is het vrouwenlichaam? - It’s a man’s world

Van medische zorg en openbare voorzieningen, tot het ontwerp van alledaagse technologie: het mannenlijf is de norm, het vrouwenlichaam de uitzondering. Hoe bewegen vrouwen zich door een wereld die is gemaakt voor en door mannen? Welke problemen levert dit op? En wat kunnen we eraan doen? Met filosoof en informaticus dr. Maaike Harbers (Hogeschool Rotterdam), socioloog dr. Marjolein de Boer, Phd (Tilburg University) en Geerte Piening (De Bovengrondse).

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Van wie is het vrouwenlichaam?