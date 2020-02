SG: Strijd om het gelijk - Zoeken naar waarheid in wiskunde

Wiskunde is tijdloos. Waarheden van 3000 jaar geleden zijn nu nog in de wiskundeboeken te vinden. Wat je daarin niet ziet is de jarenlange zoektocht vol frustratie en dode paden die eraan vooraf is gegaan. Wiskunde is geen opeenvolging van Eurekamomenten. Wetenschapsfilosoof en wiskundige prof. dr. Sylvia Wenmackers (KU Leuven) vertelt hoe waarheid tot stand komt in de wiskunde. Met één mythe maakt ze alvast korte metten, namelijk die van de ‘wiskundeknobbel’. Uren ploegen, blunderen en zweten om een oplossing te komen is heel normaal en hoort erbij. Waarom leer je dat niet in de wiskundeles?

