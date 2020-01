SG: Strijd om het gelijk - Voorbij westerse wetenschap

Verhalen hebben een held nodig. We schrijven wetenschappelijke doorbraken daarom graag toe aan individuen. In de wetenschapsgeschiedenis ligt de focus op het Westen en zijn het Europese wetenschappers die met de eer strijken. Maar dat is vaak onterecht. Historicus Rens Bod (UvA) dook in de menselijke zoektocht naar kennis. Hij laat zien hoe wereldwijd naar patronen wordt gezocht om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. Hoe kennis ontstaat. En hoe inzichten uit China, India en het Midden-Oosten vergeten of genegeerd werden in het Westen.

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Strijd om het gelijk.