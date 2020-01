SG: Strijd om het gelijk - Vechten tegen de tabakindustrie

Zelf ooit een stevige roker, nu voortrekker in de strijd tegen de tabaksindustrie. Longarts Wanda de Kanter (AVL, Nederlands Kankerinstituut) windt er geen doekjes om: grote tabaksfabrikanten zijn misdadig want ze hebben hun patiënten willens en wetens verslaafd gemaakt. De wetenschap is er al jaren over uit: roken is slecht voor je. En dat weet de industrie ook, maar die heeft daar geen boodschap aan. De Kanter laat zien wat roken met je doet en vertelt over haar radicale strijd tegen de tabaksgiganten. Ze werd uit de Alliantie Nederland Rookvrij gezet omdat ze ‘te activistisch en confronterend’ zou opereren. Waarom kiest De Kanter voor compromisloosheid? Kun je als arts op tegen een industrie met een miljoenenlobby? En spelen feiten over volksgezondheid überhaupt nog een rol in deze strijd?

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Strijd om het gelijk.