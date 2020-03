Als placebo’s net zo effectief zijn als ‘echte’ pillen en het soort behandeling niks zegt over het succes, is het tijd de geestelijke gezondheidszorg anders in te richten. Van Os pleit daarom voor een revolutie in de psychiatrie, waarin behandelaren, wetenschappers en patiënten op gelijk niveau samenwerken. Hij vertelt over zijn strijd om zijn vakgebied te veranderen en de obstakels waar hij tegenaan loopt.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Strijd om het gelijk.