Hoogleraar Rechtspsychologie Eric Rassin (EUR) laat zien hoe moeilijk het is de valkuilen in ons denken te vermijden. Aan de hand van zijn ervaring als getuige-deskundige in de rechtszaal laat hij zien hoe ook rechters, officieren van justitie en advocaten regelmatig op een dwaalspoor raken. Hoe werkt de strijd om het gelijk in de rechtszaal?

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Strijd om het gelijk.