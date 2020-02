Hoogleraar Migratiegeschiedenis Leo Lucassen (LEI) mengt zich regelmatig in de publieke discussie over migratie, die volgens hem te eenzijdig, pessimistisch en te hard gevoerd wordt. Hij vertelt welke lessen we moeten trekken uit de geschiedenis en reflecteert op zijn rol als wetenschapper in een gepolariseerd debat.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Strijd om het gelijk.